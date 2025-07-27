شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح 16 حكما و26 مساعدا فى اختبارات اللياقة البدنية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز إجراء اختبارات اللياقة البدنية للحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية وحكام دورى القسم الأول، حيث تم تقسيم 132 حكمًا ومساعدًا على ثلاث مجموعات لأداء اختبارات وارنر تيست على مدار ثلاثة أيام استعدادًا للموسم الجديد.

وخضع اليوم 16 حكمًا و34 مساعدًا للاختبارات بملعب الدفاع الجوي تحت الإشراف المباشر لأوسكار رويز، بحضور محمد أبو خاطر معد اللياقة البدنية للحكام، وأسفرت النتيجة عن نجاح كل حكام الساحة، فيما نجح 26 مساعدًا، بينما لم يتجاوز 8 مساعدين الاختبارات، ويحق لهم إعادة الاختبار بعد ثلاثة أشهر.

فى سياق متصل، يواصل أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، فى إقامة محاضرات المرحلة الثانية لتدريب الحكام على رخص تقنية الفيديو VAR، حيث يتواجد حاليا إيجور مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" محاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا للإشراف على المعسكر ومعه أعضاء لجنة الحكام الرئيسية، لزيادة عدد الحكام قبل انطلاق بطولة الدورى للموسم الحديد يوم 7 أغسطس من الشهر المقبل.

وأنهى مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، الملف الخاص بأوسكار رويز رئيس لجنة الحكام واستمراره في قيادة التحكيم لموسم جديد وتوقيع العقود خلال الساعات المقبلة، بعد أن وصل رويز إلى القاهرة، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب انتهاء الموسم الكروى الماضى.