شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف تجديد عقد أليو ديانج قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقر محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي ، على فتح ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج، خلال الأيام القادمة، بعد نهاية معسكر الفريق الأحمر الخارجي فى دولة تونس، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، في ظل رغبة الإدارة في ربط الدبابة المالية بعقد طويل الأجل.



ويهتم أكثر من نادٍ سعودي وقطري بالتعاقد مع أليو ديانج فى الصيف الجارى، مثل الخلود والحزم السعوديين، والوكرة القطري، وقدموا عروضا رسمية لضم الدبابة المالية، قبل أن تقرر إدارة الأهلي بقاء اللاعب ورفض كل العروض المقدمة للتعاقد معه فى الصيف.



وينتهي عقد أليو ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادٍ فى الانتقالات الشتوية القادمة، وترغب إدارة الأهلي في تجديد عقده لمدة 3 مواسم جديدة، ولكن يبقى الاتفاق على كل المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب المالي، من أجل الاتفاق على تجديد العقد وتمديده، ويرغب محمد يوسف في تعديل عقد ديانج، وترضيته ماليا لإقناعه بالبقاء، في ظل المغريات التي تلقاها اللاعب من الدوريات الخليجية في الفترة الماضية.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد وضعوا حداً للعروض الخارجية التي انهالت خلال الأيام الماضية على المالي أليو ديانج لاعب الفريق، وآخرها من الوكرة القطري، وأعلنت الإدارة الأهلاوية للاعب المالي أنها لن تُناقش أي عروض للتعاقد معه، وحسمت هذا الأمر بعدما أكد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني حاجة الفريق لجهود اللاعب المالي الذي يُعد واحداً من أهم العناصر الأساسية بالفريق.

وانضم الوكرة القطري للأندية التي أبدت رغبتها في ضم ديانج، وأبرزها الحزم والأخدود السعوديين، لكن الأهلي اعتذر لهذه الأندية وأبلغها موقفه الرافض لفكرة رحيل اللاعب.