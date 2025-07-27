شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة شقيق أبو حسين عضو اتحاد الكرة يوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

تقرر تشييع جنازة وائل أبو حسين شقيق محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ظهر غد الثلاثاء من مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يقام عزاء شقيق عضو اتحاد الكرة يوم الأربعاء في مسجد الشرطة بأكتوبر بالقاعة الرئيسية.

في ذات السياق، تقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بخالص التعازي والمواساة إلى محمد أبو حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، في وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله وائل أبو حسين.

كما يشارك أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وكافة العاملين بالاتحاد، في تقديم العزاء، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.