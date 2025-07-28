شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ربيع ومحمد إسماعيل ينتظمان فى تدريبات الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثنائي أحمد ربيع ومحمد إسماعيل، أحدث صفقات الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الاثنين، على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، بعد إنهاء كافة إجراءات التعاقد معهما قادمين من ناديي البنك الأهلي وزد، فى إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يُعلن الزمالك عن الصفقتين بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تم الاتفاق على جميع التفاصيل المالية والإدارية الخاصة بالانتقال، حيث يُعد الثنائي من المواهب الشابة التي تعوّل عليها الإدارة والجهاز الفني لبناء فريق المستقبل.

وكان الفريق قد اختتم معسكره المغلق في العاصمة الإدارية الجديدة، السبت، الماضى، بمحاضرة فنية للمدير الفني يانيك فيريرا، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة، على أن تُستأنف التدريبات اليوم الاثنين، وهي أول مشاركة مرتقبة للثنائي الجديد بقميص الزمالك في المران الجماعي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات إدارة الزمالك لحسم صفقات جديدة مبكرًا ومنح اللاعبين فرصة للانسجام مع الفريق قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

وكشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن أحمد ربيع لاعب وسط الفريق انتقل بشكل رسمي إلى نادي الزمالك، مشيرا إلى أن الإجراءات فقط هي من أخرت الصفقة، وكذلك نشر حساب البنك الأهلي صورة اللاعب وعلق: "بالتوفيق لنجمنا أحمد ربيع في خطوته القادمة مع نادي الزمالك".

وغادر محمد إسماعيل، مدافع فريق زد، معسكر فريقه فى الإسكندرية استعدادًا للموسم الجديد، وذلك من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمثل التعاقد مع محمد إسماعيل خطوة جديدة ضمن خطة تدعيم الخط الخلفي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي يسعى لتجهيز قائمة قوية تنافس على البطولات فى الموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

ودع الحساب الرسمي لنادي البنك الأهلي عبر انستجرام أحمد ربيع لاعب وسط الفريق، تمهيداً لانتقاله إلى نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد غيابه عن معسكر الفريق المقام حالياً بالإٍسكندرية استعداداً للموسم الجديد.