شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التنازل عن حقوقه القانونية فى صفقة تيدي أوكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض نادي الزمالك التنازل عن حقوقه القانونية فى أزمة اللاعب الفرنسي الإيفواري تيدي أوكو، لاعب لوزيرن السويسري، والتي تسببت فى تعطيل انتقال اللاعب إلى نادي الرياض السعودي خلال الأيام الماضية.

وكشفت مصادر داخل الزمالك أن النادي يتمسك بتفعيل الاتفاق الثلاثي الموقع بينه وبين نادي لوزيرن واللاعب نفسه، والذي يلزم جميع الأطراف ببنود قانونية واضحة تم التوافق عليها، رغم عدم استكمال الإجراءات النهائية للانتقال حتى الآن.

وأوضح المصدر أن الزمالك يرفض فكرة التراجع عن الصفقة أو التخلي عن حقوقه، خاصة بعد حصوله على موافقة اللاعب وتوقيع الاتفاق الثلاثي، الذي يُعتبر سندًا قانونيًا يعزز موقف النادي أمام أي جهة مختصة، سواء على مستوى الاتحاد المصري أو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويواصل مسئولو الزمالك محاولاتهم لإقناع اللاعب بالعودة لإتمام الصفقة والانضمام إلى صفوف الفريق، خصوصًا فى ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا في تدعيم بعض المراكز بعناصر مميزة خلال الموسم الجديد.

ويُعد تيدي أوكو من الأسماء التي وضعتها إدارة الكرة في الزمالك ضمن أولويات التدعيمات، خصوصًا بعدما تم التوصل لاتفاق مبدئي يتضمّن البنود المالية والفنية، بانتظار استكمال بقية الإجراءات الرسمية.

وأكدت المصادر أن الزمالك لن يقف صامتًا أمام ما وصفته بـ"محاولة الالتفاف على اتفاق قانوني موثّق"، مشددة على أن النادي سيواصل اتخاذ الخطوات القانونية لضمان الحفاظ على حقوقه كاملة.

في الوقت ذاته، بدأ نادى الزمالك البحث عن جناج أجنبى جديد لتدعيم صفوف الفريق في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تيدى أوكو، حيث تعطلت الصفقة رغم اجتياز اللاعب الكشف الطبي بسبب بعض الخلافات بين اللاعب والزمالك.

ويعمل الزمالك حاليًا على البحث عن لاعب أجنبى جديد لتدعيم صفوفه، شرط خروج أحد اللاعبين الأجانب من القائمة، لاسيما وأن التونسى أحمد الجفالى أقرب الراحلين عن الفريق.