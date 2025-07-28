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اليوم الثانى لاختبار اللياقة البدنية.. نجاح 28 حكما و13 مساعدًا ورسوب 7

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  • اليوم الثانى لاختبار اللياقة البدنية.. نجاح 28 حكما و13 مساعدًا ورسوب 7 1/4
  • اليوم الثانى لاختبار اللياقة البدنية.. نجاح 28 حكما و13 مساعدًا ورسوب 7 2/4
  • اليوم الثانى لاختبار اللياقة البدنية.. نجاح 28 حكما و13 مساعدًا ورسوب 7 3/4
  • اليوم الثانى لاختبار اللياقة البدنية.. نجاح 28 حكما و13 مساعدًا ورسوب 7 4/4

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت اختبارات اللياقة البدنية للمجموعة الثانية من الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية وحكام دورى القسم الأول، والتى أجريت بملعب الدفاع الجوي اليوم، عن نجاح 28 حكم ساحة، و13 حكما مساعدا، بينما لم يتجاوز 7 حكام ساحة الاختبارات.

أجريت الاختبارات تحت إشراف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، بحضور محمد أبو خاطر معد اللياقة البدنية للحكام، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وشهد اليوم الأول للاختبارات نجاح 16 حكما للساحة و26 مساعدا، بينما تقام الاختبارات للمجموعة الثالثة والأخيرة غدا.

فى سياق متصل، يواصل أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، فى إقامة محاضرات المرحلة الثانية لتدريب الحكام على رخص تقنية الفيديو VAR، حيث يتواجد حاليا إيجور مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" محاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا للإشراف على المعسكر ومعه أعضاء لجنة الحكام الرئيسية، لزيادة عدد الحكام قبل انطلاق بطولة الدورى للموسم الحديد يوم 7 أغسطس من الشهر المقبل.

وأنهى مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، الملف الخاص بأوسكار رويز رئيس لجنة الحكام واستمراره في قيادة التحكيم لموسم جديد وتوقيع العقود خلال الساعات المقبلة، بعد أن وصل رويز إلى القاهرة، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها عقب انتهاء الموسم الكروى الماضى.

 

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اختبارات اللياقة البدنية للمجموعة الثانية من الحكام الدوليين

 

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من اختبارات اللياقة البدنية للمجموعة الثانية للحكام 

 

الحكام

صورة جماعية للحكام 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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