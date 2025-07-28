شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن رسمياً التعاقد مع البرازيلي إيفرتون داسيلفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت إدارة التعاقدات بقيادة عمرو بسيوني في إتمام التعاقد مع الجناح البرازيلي المتميز إيفرتون داسيلفا قادما من صفوف نادي بانيك أوسترافا التشيكي، لينضم إلى صفوف النادي الأزرق بطل قارة أفريقيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتى ذلك في إطار خطة الإدارة التنفيذية بنادي بيراميدز ، برئاسة ممدوح عيد، فى تدعيم فريق الكرة الأول، بأفضل العناصر استعدادا لمنافسات الموسم الجديد والتي تشهد العديد من المشاركات المحلية والقارية وكذلك الدولية.

ويبلغ النجم البرازيلي الجديد من العمر 28 عاما فهو من مواليد 28 ديسمبر من عام 1996، ويجيد فى مركزى الجناح الأيسر والهجوم، ويتميز بالقدرة الكبيرة على التسجيل وهز الشباك وكذلك صناعة الأهداف، بجانب المهارات الرائعة التي يمتلكها اللاعب.

وسبق لإيفرتون داسيلفا أن لعب في صفوف عدد من الأندية من بينها سلافيا براج التشيكي وكذلك بانيك أوسترافا قبل انتقاله إلى صفوف بيراميدز.

وخلال 70 مباراة لعبها البرازيلي في صفوف ناديه السابق نجح في المساهمة بـ43 هدفا، بعدما سجل 30 هدفا وصنع 13 آخرين، في مختلف البطولات.