شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع المغربى عبد الحميد معالى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي الزمالك رسمياً التعاقد مع عبد الحميد معالى، لاعب فريق اتحاد طنجة المغربى، لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عبد الحميد معالي عقود انتقاله لنادي الزمالك فى جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب وناديه المغربي.

الزمالك يعلن التعاقد مع المغربى عبد الحميد معالى وانضم المغربي الشاب عبد الحميد لاعب الزمالك الجديد لمعسكر الفريق الذى أقيم فى العاصمة الإدارية، عقب وصوله القاهرة، من أجل المشاركة فى فترة إعداد الفارس الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.