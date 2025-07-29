شكرا لقرائتكم خبر عن 10ملايين جنيه مكافأة بطل كأس عاصمة مصر فى النسخة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، مكافأة بطل النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر حيث يحصل الفريق الفائز على مبلغ 10 ملايين جنيه ، بينما يحصل الفريق صاحب المركز الثانى على 4 ملايين، والثالث على مليونى جنيه، والرابع على مليون و500 ألف جنيه.
وأقيمت الأحد الماضى قرعة مسابقة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026، وأسفرت عن تواجد الزمالك فى المجموعة الثالثة، والأهلى فى المجموعة الأولى.وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالى:
فاركو أمام المقاولون .
زد إف سى أمام سموحة .
وادى دجلة أمام بتروجت .
كهرباء الإسماعيلية أمام الزمالك .
الأهلى أمام إنبى.
بيراميدز إف سى أمام البنك الأهلى .
طلائع الجيش أمام سيراميكا.
الاتحاد السكندرى أمام المصرى.
الإسماعيلى أمام الجونة .
على صعيد متصل، يشهد الدوري الممتاز في الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاية الموسم.
من جانبه، رحب النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالحضور موجها الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم علي التنسيق المستمر بينهما قبل انطلاق الموسم الجديد الذي يشهد تحديات وارتباطات مهمة للمنتخب الوطني الأول.
وأضاف دياب أن التعديلات التي طرأت على لائحة المسابقة جاءت بعد دراسة متأنية لمقترحات الأندية التي تقدمت بها خلال المهلة المحددة لذلك.
وأردف دياب أنه حرصا على مبدأ الشفافية، فقد تم نشر لائحة الدوري العام، وكأس عاصمة مصر، ولوائح العقوبات الجديدة على الموقع الرسمي للرابطة، كما تم تسليم نسخ منها لجميع الأندية قبل فترة كافية.
واختتم دياب حديثه بأنه ستكون هناك قرعتان هذا الموسم، وذلك لتفادي أي لبس حدث في الموسم الماضي، بالرغم من أن القرعة كانت مخصصة للموسم بالكامل، هذا الإجراء يأتي حرصًا منا على تقديم نسخة أكثر تنظيمًا ووضوحًا للمسابقة."
وبدوره، كشف طه عزت مدير المسابقات برابطة الأندية أن الدوري المصري سينطلق يوم 8 أغسطس المقبل وستقام 5 جولات قبل توقف المسابقة بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم .
وأكد عزت أن الدوري سينتهي قبل نهاية مايو 2026 لمنح الفرصة للمنتخب الوطني للاستعداد بشكل مميز لنهائيات كأس العالم 2026 حال تأكد الصعود إن شاء الله .
وتقدم عزت بالشكر لمجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة علي التنسيق لعقد اجتماع مع الاتحاد الأفريقي قبل وضع جدول الدوري منعا لأي تضارب في الموسم الجديد.
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