شكرا لقرائتكم خبر عن 10ملايين جنيه مكافأة بطل كأس عاصمة مصر فى النسخة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، مكافأة بطل النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر حيث يحصل الفريق الفائز على مبلغ 10 ملايين جنيه ، بينما يحصل الفريق صاحب المركز الثانى على 4 ملايين، والثالث على مليونى جنيه، والرابع على مليون و500 ألف جنيه.

وأقيمت الأحد الماضى قرعة مسابقة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026، وأسفرت عن تواجد الزمالك فى المجموعة الثالثة، والأهلى فى المجموعة الأولى.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالى:

فاركو أمام المقاولون .

زد إف سى أمام سموحة .

وادى دجلة أمام بتروجت .

كهرباء الإسماعيلية أمام الزمالك .

الأهلى أمام إنبى.

بيراميدز إف سى أمام البنك الأهلى .

طلائع الجيش أمام سيراميكا.

الاتحاد السكندرى أمام المصرى.

الإسماعيلى أمام الجونة .

على صعيد متصل، يشهد الدوري الممتاز في الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاية الموسم.