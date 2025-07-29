شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض 700 ألف دولار لضم الرومانى كورديا.. واللاعب يرفض والان مع تفاصيل الخبر

تقدم مسئولو نادى الزمالك بعرض مالى إلى الروماني أندرى كورديا لاعب فريق الطائي السعودى السابق لضم اللاعب إلى صفوف الفريق الأبيض خلال ميركاتو الصيف، لتدعيم مركز الجناح الايمن وهو الذى يحتاج إلى دعم بالفريق

وعرض الزمالك ضم اللاعب مقابل 700 ألف دولار إلا أن اللاعب ووكيله رفضا العرض حيث يرى كورديا أن العرض قليل خاصة إن عقده انتهى مع ناديه السعودى وسيكون صفقة انتقال حر ، وانسحب الزمالك من صفقة ضم كورديا بشكل مؤقت لحين الاتفاق على مقابل مالى مناسب لظروف اللاعب وإمكانيات اللاعب الرومانى

وشهدت الساعات الماضية عرض مسئولو نادى الزمالك اللاعب الرومانى أندري كورديا، لاعب فريق الطائى السعودى السابق، على البرتغالى يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، حيث انتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم المنقضى، ليتم ضمه فى صفقة انتقال حر، حال حسم الزمالك موقفه من ضم اللاعب أو عدمه.

وتلقى الزمالك عرضاً من أحد الوكلاء بضم الرومانى كورديا فى الموسم الجديد، خاصة أنه لن يكلف الزمالك سوى راتبه، لأنه سيكون صفقة مجانية، وهو ما يتناسب مع ظروف الزمالك الفترة الحالية، كما أن اللاعب يبلغ من العمر 26 عاما، ويلعب كورديا فى مركز الجناح الأيمن، وهو المركز الذى يبحث فيه الزمالك عن لاعب سوبر للتعاقد معه، وهو ما سيحل أزمة هذا المركز.

يذكر أن الزمالك ضم حتى الآن 6 صفقات رسمية وأعلن عنها بالإضافة إلى صفقتين جارة الإعلان عنهما حيث تم التعاقد مع الثنائي أحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، شيكوبانزا، مهدى سليمان، ادم كايد، عبدالحميد معالى

ومن المنتظر الإعلان عن صفقته أحمد ربيع ومحمد اسماعيل بعد أن انضم الثنائي لفريق الزمالك وشاركا فى التدريبات

وظهر الثنائى أحمد ربيع الوافد من البنك الأهلى، ومحمد اسماعيل الوافد من زد في معسكر الزمالك خلال الساعات الماضية، بعد أن أتم الزمالك الاتفاق على ضم الثنائى من الأندية التي يلعبون لها، لتدعيم صفوف الأبيض خلال الميركاتو الصيفى.ومن المقرر أن يعلن الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة عن ضم الثنائى أحمد ربيع ومحمد إسماعيل رسميا ، حيث تم الاتفاق على كافة البنود المالية والتعاقدية، سواء مع اللاعبين أو مع ناديهما، حيث شهدت الساعات الماضية خضوع اللاعبين إلى الكشف الطبي قبل الإعلان رسميا عن الصفقتين