شكرا لقرائتكم خبر عن ريبييرو يوافق على مشاركة أحمد عبد القادر في مران الأهلي الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

وافق الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على مشاركة أحمد عبد القادر لاعب الفريق في التدريبات الجماعية للأهلي خلال الأيام المقبلة بعد تأكيد الجهاز الطبي للفريق بأن اللاعب جاهز للمران الجماعي ولا يعاني من اي إصابات.

وغاب عبد القادر عن تدريبات الأهلي طوال الفترة الماضية ولم يتواجد في معسكر الأهلي في تونس لأسباب فنية حيث أبدى الجهاز الفني للفريق تحفظه على بقاء اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل بسبب "الزحمة" التي يعاني منها الأهلي في هذا المركز.

من جانبه ، رد عبد القادر على ما يتردد حول رغبته في فسخ عقده مع القلعة الحمراء، وما يتم تداوله عن مصيره في الفترة الأخيرة ، وكتب عبد القادر توضيحا عبر حسابه على إنستجرام جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. في أكثر من موضوع بيتم تناوله في الإعلام والسوشيال ميديا لأكثر من شهر ونص ومطلعتش اتكلمت ولا اتناقشت فيه لأن كلها إشاعات ليس لها أساس من الصحة ومش هطلع أوضحها لأن دا مش شغلي".

وأضاف: "لكن لما الإشاعات تبقي بالشكل المبالغ فيه ده وكل واحد قاعد في برنامج بفنجان قهوة وأدمن في صفحة عليها شوية مطبلطيه ومعروفين يرزع خبر ويلاقي عندو 90 ألف رياكت وهو بيشرب فنجانه العيب مبيبقاش عليه، العيب على الناس اللي بتصدق كلامه وبتديله قيمة على إشاعات وكدب دا أولا، ثانيا في موضوع بيتم تداوله إني طلبت فسخ التعاقد مع النادي الأهلي هذا ليس له أساس من الصحة أنا لاعب ملتزم بعقدي ، ولم يصدر مني أي شي خلال شهرونص يتم تداول الإشاعات فيها بل ملتزم التزام تام بتعاقدي مع النادي الأهلي لحين حدوث أي جديد وشكرا".

على صعيد متصل ، يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي نظيره إنبي في السادسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بملعب التتش ودياً ضمن استعدادات الفريقين لبطولة الدوري المصري التي ستنطلق يوم 8 أغسطس المقبل.