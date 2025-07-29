شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يتوسط للعفو عن فتوح فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

توسط عدد من لاعبى فريق الزمالك على رأسهم عبد الله السعيد وعمر جابر لدى جون ادوارد المدير الرياضى للفريق، للعفو عن أحمد فتوح لاعب الفريق بعد ازمته الأخيرة والخاصة بحضوره احد الحفلات فى الساحل الشمالي.

وتحدث السعيد وجابر مع جون إدوارد حتى يعود اللاعب للتدريب مع الفريق للحفاظ على مستوى اللاعب خاصة وإنه لم يعترض على القرارات التى تم اتخاذها بشأنه على خلفية الازمة ويلتزم بكل ما تم توقيعه عليه من عقوبات

كما قام الثنائي باخطار المدير الرياضى أن اللاعب سيلتزم بالعقوبة المالية الا أن التدريب لا يصب فى مصلحة اللاعب او الفريق

ولم يتحدد موقف جون ادوارد تجاه اللاعب بعد محاولات السعيد وجابر، حيث سيكمل اللاعب تدريبه منفردا بالنادى لحين حسم موقفه من العودة للتدريب مع الفريق من عدمه

وقرر الزمالك تحويل اللاعب للتحقيق بواسطة المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، كما تم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه عليه، إلى جانب إيقاف صرف مستحقاته بشكل مؤقت.

مليون جنيه غرامة على فتوح

ولا ينوي الزمالك التراجع عن الغرامة المالية التي تم توقيعها على اللاعب، والتي تقدر بمليون جنيه، نتيجة لتصرفه غير المنضبط وسهره فى إحدى الحفلات، بجانب الصورة التي نشرها على إنستجرام وهو يعزف على آلة موسيقية.

غموض موعد التحقيق مع فتوح

ورغم مرور عدة أيام على الواقعة، لم يحدد النادي حتى الآن موعدًا رسميًا للتحقيق مع اللاعب، وهو ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبله مع الفريق