شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل يتابع اختبارات إنبي ويضع أولويات المرحلة المقبلة مع عماد جابر والان مع تفاصيل الخبر

شهد مقر نادي إنبي بالكيلو 17 اليوم على طريق السويس، تواجد محمد إسماعيل، المدير الرياضي للنادي، وذلك لمتابعة اختبارات قطاع الناشئين، برفقة عماد جابر، رئيس القطاع، في خطوة تعكس اهتمام الإدارة بهذا الملف كجزء أساسي من خطة التطوير الشاملة للنادي.

وعقد محمد إسماعيل اجتماعًا مطولًا مع عماد جابر، تم خلاله مناقشة رؤية المرحلة المقبلة وتحديد الأولويات الخاصة بقطاع الناشئين، الذي اعتبره المدير الرياضي النواة الحقيقية التي يُبنى عليها مستقبل الفريق الأول، مشيرًا إلى أن هذا القطاع هو المصدر الرئيسي لتفريخ اللاعبين المميزين للفريق الأول والمنتخبات الوطنية.

وأكد إسماعيل خلال زيارته حرصه على الوقوف على كافة التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بالاختبارات الجارية، وتابع جانبًا من الاختبارات ميدانيًا، واطمأن على سير الأمور من المدربين والمشرفين الفنيين.

كما أوصى بضرورة منح الفرصة كاملة للعناصر التي تمتلك موهبة حقيقية، والابتعاد تمامًا عن أي مجاملات في الاختيارات، مشددًا على أن إنبي يتمسك دائمًا بالشفافية والكفاءة في اختيار لاعبيه، وهو ما يفسر نجاحه الدائم في تقديم نجوم بارزين للكرة المصرية.

وتأتي زيارة المدير الرياضي في إطار سياسة المتابعة المباشرة والتنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة داخل النادي، حيث يسعى الجهاز الرياضي إلى العمل كمنظومة واحدة متكاملة تبدأ من قاعدة الناشئين وتمتد حتى الفريق الأول.

ويُعد قطاع الناشئين في إنبي من أبرز القطاعات في الكرة المصرية، وقد خرج العديد من الأسماء اللامعة خلال السنوات الماضية، ما يجعله أحد أهم أصول النادي الاستثمارية والرياضية على حد سواء.