شكرا لقرائتكم خبر عن سر ضم الزمالك لـ 5 لاعبات لطائرة السيدات رغم اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، مؤخرا التعاقد مع أربع لاعبات جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء، هن: فريدة الحناوي وهنا تامر، لاعبتا وادي دجلة، فرح العايدي من المقاولون العرب، ومروة مجدي، نادي الشمس، فضلا عن الإتفاق على ضم ماتيا ماجديتش من كرواتيا .

يأتى ذلك بالرغم من اللائحة التى تنص على أن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط ، ولكن اللائحة تعطى الحق للتعاقد مع لاعبة جديدة فى حال اعتزال أحد أفراحد الفريق او إنتهء تعاقد أو رحيل لاعبة مما أعطى الحق للزمالك التعاقد مع بدائل المحترفة ميلكا و هنا سند التى أعلنت الإعتزال و معها نهى عادل وفريدة العسقلانى .

وينهى مسئولو نادى الزمالك إجراءات ضم ماتيا ماجدتش محترفة جديدة من كرواتيا لتدعيم صفوف فريق سيدات الكرة الطائرة فى الموسم الجديد لتعويض رحيل المحترفة ميلكا لوبيكسا.

واستقر أحمد فتحى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على دخول الفريق معسكر مغلق عقب عودة اللاعبات الدوليات من بطولة العالم المقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل بتايلاند استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لموسم قوى خاصة أن الفريق تأهل إلى للمرة الثانية لبطولة العالم للأندية بالفوز فى الموسم المنقضى ببطولة أفريقيا على حساب الأهلى.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلى الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتى يوم 11 سبتمبر المقبل.