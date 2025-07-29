شكرا لقرائتكم خبر عن بونور موغاشيا نجم منتخب رواندا يقترب من المصري في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الرواندي بونور موغاشيا لاعب فريق الملعب التونسي، من الانضمام إلى النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لتدعيم وسط ملعب الفريق البورسعيدي استعداداً للموسم القادم.

واستغل التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري، فرصة تواجد الفريق بمعسكره المقام حالياً في مدينة سوسة التونسية، وذلك للتفاوض مع اللاعب وضمه إلى صفوف النسور الخضر.

يكثف مسئولو النادي المصري اتصالاتهم، خلال الساعات الأخيرة، لضم 3 لاعبين أجانب على الأقل لدعم صفوف الفريق، وذلك بعد رحيل كل من، النيجيري جون إيبوكا، البنيني سامادو أتدجيكو، السنغالي بابا بادجي، والغيني أمادو باه، عن صفوف النادي البورسعيدي بعد خروجهم من الحسابات الفنية للتونسي نبيل الكوكي في الموسم المقبل، وذلك قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية الذي يغلق أبوابه في السادس من أغسطس المقبل.

وكان المصري قد نجح فى ضم صفقتين؛ هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

وكان المصري قد خاض 3 مباريات ودية خلال معسكره بتونس، حيث تعادل في المباراة الودية الأولى أمام الصفاقسي التونسي بهدف لمثله، فيما خسر في الودية الثانية أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز في الودية الثالثة بهدف نظيف على الترجي، في لقاء شهد أجواء عصيبة بسبب المشادات التي جرت على هامش اللقاء.

ويختتم المصري معسكره المقام حالياً بمدينة سوسة، الجمعة المقبل الأول من شهر أغسطس، ليعود الفريق إلى القاهرة استعداداً لمباراته الأولى بالدوري والتي تجمع بنادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق الثامن من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد.