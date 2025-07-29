شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مصطفى عسل في موسم الاسكواش الماضي.. بطولة العالم وصدارة التصنيف والان مع تفاصيل الخبر

حقق البطل المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش وبطل العالم، أرقاماً مميزة خلال مشاركته في الموسم المنقضي 2024-2025.

جاءت أرقام البطل المصري كالتالي :

فاز في ‎55 مباراة من أصل 60 مباراة، العودة إلى تصدر التصنيف 1، كما نجح في الفوز ببطولة العالم لأول مرة في تاريخه.

أسدل الستار على موسم الاسكواش 2024-2025، بانتهاء بطولة العظماء الثمانية، التي أقيمت في تورنتو الكندية، وتوجت بها البطلة المصرية نوران جوهر، فيما حقق مصطفى عسل الوصافة بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام الويلزي جويل ميكين، بعدما تعرض عسل للإصابة قبل نهاية المباراة اضطرته إلى الانسحاب.

ضمن الثنائي المصري نوران جوهر ومصطفى عسل الحفاظ على قمة التصنيف العالمي للسيدات والرجال، حتى بداية الموسم المقبل، بعدما حصدا العديد من الألقاب خلال الموسم المنقضي، حيث نجح مصطفى عسل في تدوين اسمه بين الكبار بعدما توج ببطولة العالم لأول مرة عقب فوزه في المباراة النهائية على مواطنه علي فرج.

دونت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش اسمها بأحرف من ذهب في سجلات الأساطير بلعبة الاسكواش، حيث حصدت البطلة المخضرمة حتى الآن 44 بطولة، بينها 8 ألقاب لبطولة العالم للسيدات، كأكثر لاعبة حصدت اللقب بالمشاركة مع الماليزية المعتزلة نيكول ديفيد.

شهد الموسم الماضي اعتزال اثنين من أبرز نجوم الاسكواش المصري، هما البطل المصري علي فرج، والذي اعتزل في قمة مستواه بعدما تواجد في المركز الثاني بالتصنيف العالمي وحقق وصافة بطولة العالم خلال الموسم الماضي، والتي سبق وتوج بها 4 مرات، وكذلك اعتزال طارق مؤمن والذي قرر تعليق المضرب بعد مسيرة استمرت لـ 20 عاماً في الملعب الزجاجي، وفتح هذا الاعتزال الباب أمام الوجوه الشابة لاقتحام قائمة توب 10 في التصنيف العالمي، ليظهر كل من، علي أبو العينين، يوسف سليمان ويوسف إبراهيم.