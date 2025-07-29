شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو عبلة طبيب منتخب الشباب يُتم مناقشة رسالة الدكتوراه فى جراحة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب منتخب مصر للشباب وطبيب الأهلي السابق، مناقشة رسالة الدكتوراه في جراحة العظام من كلية الطب جامعة القاهرة، وذلك بعد مناقشة علمية جرت صباح اليوم الثلاثاء بقسم العظام بمستشفى القصر العيني، في حضور أكاديمي مميز من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في مجال جراحة العظام، وحملت الرسالة عنوان: "النتيجة السريرية قصيرة الأجل لاستخدام تقنية سلسلة المحفظة بالمنظار لعدم الاستقرار الأمامي للكتف".



وتولى أحمد أبو عبلة مؤخرا منصب رئيس الجهاز الطبي لمنتخب الشباب الذى يقوده فنيا أسامة نبيه، ويستعد لخوض نهائيات كأس العالم تشيلى 2025.



وناقشت الرسالة إحدى التقنيات الحديثة في مجال جراحات الكتف، حيث تناولت الفاعلية السريرية لتقنية «سلسلة المحفظة» بالمنظار لعلاج حالات عدم الاستقرار الأمامي للكتف، ومدى نجاحها على المدى القصير تحت إشراف كل من الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز أحمد، أستاذ جراحة العظام بطب القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد عمر سليمان، أستاذ جراحة العظام بطب القاهرة، والأستاذ الدكتور مصطفى رأفت محمود حافظ، أستاذ جراحة العظام بطب القاهرة، والدكتور محمد عبد السلام جمعة، مدرس جراحة العظام بطب القاهرة.



وضمت لجنة المناقشة والحكم كل من الأستاذ الدكتور محمد عمر سليمان، أستاذ جراحة العظام بطب القاهرة عن المشرفين، و الأستاذ الدكتور خالد عبد السلام شهيب، أستاذ جراحة العظام بطب القاهرة مناقشًا داخليًا، والأستاذ الدكتور أحمد هاني خاطر، أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس مناقشًا خارجيًا.

وحظيت الرسالة بإشادة كبيرة من أعضاء اللجنة، لما قدمته من إضافة علمية متميزة في مجال جراحات الكتف باستخدام المنظار.



أحمد أبو عبلة



أبو عبلة



ابو عبلة أثناء مناقشة الدكتوراه