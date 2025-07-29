شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يعطل انتقال أحمد عيد للزمالك بعد رفض الدخول فى صفقات تبادلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاق حارس مرمى نادي الزمالك، محمد عواد، انتقال اللاعب أحمد عيد إلى صفوف الفريق الأبيض، بعد رفضه الدخول في صفقات تبادلية مع النادي المصري البورسعيدي.

وأفادت مصادر مطلعة أن الزمالك كان يسعى للتعاقد مع أحمد عيد من المصري، لكن إتمام الصفقة كان مرهونًا بإتمام صفقة تبادلية تشمل انتقال محمد عواد إلى المصري، وهو ما رفضه عواد بشكل قاطع.

ويأتي هذا الرفض ليُعطل انتقال أحمد عيد للزمالك، خاصة وأن عواد رفض مناقشته فى الدخول ضمن الصفقة ليغلق الباب نهائيًا.

درس مسؤولو نادي الزمالك التعاقد مع المغربي أيمن ترازي، الظهير الأيمن لفريق حسنية أغادير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد. ويُعد ترازي من اللاعبين الواعدين، حيث أنه من مواليد 2005 ويُصنّف ضمن فئة اللاعبين تحت السن، وهو ما يمنح الزمالك مرونة في قيده بالقائمة دون التأثير على الأماكن المحددة للفريق الأول. وجاء عرض اللاعب على إدارة الزمالك في ظل تعثر المفاوضات مع المصري بشأن ضم أحمد عيد لاعب الفريق البورسعيدي بسبب المغالاة المالية من ناديه، مما دفع إدارة القلعة البيضاء لبحث بدائل مُحتملة. ومن المنتظر أن يحسم البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، موقفه النهائي من التعاقد مع اللاعب خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه من عدمه.

الزمالك يدرس ضم المغربي أيمن ترازي تحسبًا لتعثر صفقة أحمد عيد