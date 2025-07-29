شكرا لقرائتكم خبر عن جناح أجنبي يقترب من الزمالك خلال أيام.. كواليس تحركات الأبيض لحسم الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن من أجل التعاقد مع جناح أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية،من أجل تدعيم هذا المركز بلاعب قوى يمتلك إمكانيات وقدرات فنية عالية،ويكون إضافة قوية للقلعة البيضاء.

ويسلط ”الخليج 365” في سلسلة " س و ج " التي يقدمها بشكل يومى الضوء على أبرز تحركات الزمالك في هذا الملف قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

س: ما هي أخر تطورات تحركات الزمالك في ملف الجناح الأحنبى؟

ج: الزمالك يرفض الاستسلام في صفقة الجناح الأجنبي،و يواصل محاولاته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويضع فى مقدمة أولوياته حالياً التعاقد مع جناح أجنبي جديد، بعد تعثر صفقة ضم اللاعب تيدي أوكو، والتي كانت قريبة من الحسم فى الأيام الماضية.

س: لماذا يفكر الزمالك في تدعيم مركز الجناح الأجنبي؟

ج: وترى إدارة الزمالك ، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، أن مركز الجناح يمثل نقطة ضعف واضحة داخل الفريق، وتصر على سد هذا النقص قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة فى ظل احتياج الفريق لعناصر هجومية ذات جودة عالية قادرة على صناعة الفارق فى المباريات الكبرى.

س: هل هناك أسماء معينة لتدعيم مركز الجناح في الزمالك؟

ج: تلقى الزمالك عدداً من الترشيحات لأسماء لاعبين أجانب فى مركز الجناح، وتم عرض أكثر من لاعب من قبل وكلاء، وتخضع جميع الخيارات المطروحة حالياً للدراسة الدقيقة من قبل الإدارة الفنية ولجنة التعاقدات، سواء من حيث المستوى الفني أو المطالب المالية.

س: من هي أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم مركز الجناح في الزمالك؟

ج: شهدت الساعات الماضية عرض مسئولو نادى الزمالك الرومانى أندري كورديا، لاعب فريق الطائى السعودى السابق، على البرتغالى يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، حيث انتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم المنقضى، ليتم ضمه فى صفقة انتقال حر، حال حسم الزمالك موقفه من ضم اللاعب أو عدمه.

س:هل تقدم الزمالك بعرض رسمي للروماني أندري كورديا؟

ج: عرض الزمالك ضم اللاعب مقابل 700 ألف دولار إلا أن اللاعب ووكيله رفضا العرض حيث يرى كورديا أن العرض قليل خاصة إن عقده انتهى مع ناديه السعودى وسيكون صفقة انتقال حر، وانسحب الزمالك من صفقة ضم كورديا بشكل مؤقت لحين الاتفاق على مقابل مالى مناسب لظروف اللاعب وإمكانيات اللاعب الرومانى.