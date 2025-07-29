شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدرس تجميد محمود جاد بسبب أزمة تجديد التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسؤولو النادي المصري، تجميد محمود جاد حارس مرمى الفريق، وإحالة أوراقه إلى مقاعد البدلاء في الفترة المقبلة، بسبب أزمة تجديد التعاقد التي نشبت مؤخراً بين الطرفين، حيث طلب اللاعب رفع قيمة تعاقده إلى الفئة الأولى وزيادة راتبه مع الفريق البورسعيدي.

وأدى عدم توصل مسئولى المصري إلى اتفاق حاسم مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي، لتجديد تعاقده مع النادي إلى استبعاد اللاعب من رحلة تونس، وذلك للانتظام فى معسكر إعداد للموسم الجديد.

وكشف مصدر بالمصري، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن محمود جاد وافق على تجديد تعاقده مع المصري، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بشرط تقديره مادياً، خاصة أن النادي لم يرفع عرضه المادي للتجديد عن القيمة السابقة التى تم التعاقد عليها. وكان مسئولو النادي المصري فتحوا باب التفاوض مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لحسم تجديده للفريق، وذلك فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بنهاية الموسم المقبل، وجاء التحرك من مسئولي المصري فى ظل اهتمام نادي بيراميدز بضم محمود جاد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويكثف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، اتصالاته خلال الساعات الأخيرة، وذلك للتوصل إلى اتفاق مع أحد الفرق التونسية لخوض مباراة ودية رابعة ضمن معسكر إعداد الفريق البورسعيدي المقام حالياً بمدينة سوسة التونسية، استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

وانتهى المصري أمس من خوض ثالث التجارب الودية أمام الترجي التونسي، والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف، حيث أقيمت المباراة في تونس العاصمة، قبل أن تعود بعثة الفريق البورسعيدي إلى مقر إقامتها بمدينة سوسة عقب اللقاء.

المصري يخوض 3 مواجهات ودية

كان المصري قد خاض 3 مباريات ودية خلال معسكره بتونس، حيث تعادل في المباراة الودية الأولى أمام الصفاقسي التونسي بهدف لمثله، فيما خسر في الودية الثانية أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز في الودية الثالثة بهدف نظيف على الترجي، في لقاء شهد أجواء عصيبة بسبب المشادات التي جرت على هامش اللقاء.

صفقات المصري الصيفية

كان المصري قد نجح فى ضم صفقتين؛ هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.