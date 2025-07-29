شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يشارك الجفالى فى التدريبات المنفردة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد فتوح لاعب الزمالك، التدريبات التأهيلية المنفردة، رفقة التونسى أحمد الجفالى المستبعد من المشاركة فى التدريبات الجماعية لحين حسم وجهته المقبلة، فى الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الجفالى صورة له عبر حسابه الشخصى على انستجرام، رفقة أحمد فتوح، خلال تواجدهما فى أحد الملاعب للقيام بتدريبات فردية.



احمد فتوح والجفالى

واقترب نادي فاركو من إنهاء أزمة التونسي أحمد الجفالي، بعدما تعثرت معظم المحاولات السابقة لإعارة اللاعب لأي نادٍ داخل مصر، كما تمسكت أندية تونس بالحصول على خدماته دون مقابل أو بمقابل مادي ضعيف لا يُرضي إدارة الزمالك.

ويرغب الجفالي فى الاستمرار بالدوري المصري، وهو ما دفع مسئولي نادي فاركو للدخول في مفاوضات جادة لضم اللاعب على سبيل الإعارة، فى خطوة من شأنها تخفيف الضغط على الزمالك فيما يخص ملف الأجانب، والسماح للنادي بقيد عناصر أجنبية جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

كما أنه من المقرر أن يستمر فتوح فى خوض التدريبات المنفردة لمدة أسبوع فقط، على أن يتم حسم مصيره مع العودة للتدريب مع الفريق من عدمه خلال هذه الفترة لاتخاذ القرار المناسب بشأن الجانب الفنى والاستعداد للموسم الجديد دون أى تغيير فى العقوبة الموقعة على اللاعب.

عودة فتوح للتدريبات

وتأتي عودة فتوح للتدريبات تمهيدًا لاحتمالية عودته للمشاركة مع الفريق، حال أظهر التزامًا واضحًا وأثبت حسن النية، إلى جانب عزيمته على العودة وتقديم أفضل مستوياته بقميص الزمالك.

غرامة مليون جنيه على فتوح

ولا ينوي الزمالك التراجع عن الغرامة المالية التي تم توقيعها على اللاعب، والتي تقدر بمليون جنيه، نتيجة لتصرفه غير المنضبط وسهره فى إحدى الحفلات، بجانب الصورة التي نشرها على إنستجرام وهو يعزف على آلة موسيقية.

ورغم مرور عدة أيام على الواقعة، لم يحدد النادي حتى الآن موعدًا رسميًا للتحقيق مع اللاعب، وهو ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبله مع الفريق.

تحويل فتوح للتحقيق

وقرر الزمالك تحويل اللاعب للتحقيق بواسطة المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، كما تم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه عليه، إلى جانب إيقاف صرف مستحقاته بشكل مؤقت.