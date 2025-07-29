شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يرد على مشجع أهداه بورتريه يحمل صورته : thank you والان مع تفاصيل الخبر

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي رسالة شكر عبر حسابه على إنستجرام لـ المشجع الأهلاوي الذي أهداه بورتريه أمس ، الأثنين، يحمل صورة اللاعب ، حيث نشر اللاعب صورة للبورتريه وعلق، عليها ، قائلاً: thank you



زيزو يشكر

من ناحية أخرى ، رفض الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي إذاعة مباراة الفريق الودية المقرر لها السادسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، أمام إنبي باستاد التتش ، وفضّل المدرب الإسباني الاحتفاظ بالسرية في هذه المباراة.

وعادت بعثة الأهلي من تونس أمس الأول ، الأحد، بعد خوض معسكر تدريبي هناك استمر قرابة 10 أيام خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسيين وانتهتا بفوز الأهلي 4_1 و5_صفر على التوالي، ولم يحصل الأهلي على راحة بعد العودة من تونس حيث خاض الفريق مراناً أمس على أن يخوض مساء اليوم مبارة ودية مع فريق إنبي.

وأفرت قرعة الدوري عن مواجهة الأهلي لمودرن سبورت فى ضربة البداية، ويختتم مبارياته في الدور الأول مع المقاولون العرب، ويلتقي مع الزمالك فى الجولة التاسعة على أن يتم إعفاؤه من اللعب فى الجولة الثالثة من الدوري.