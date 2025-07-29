شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والبحرين في البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة، نظيره البحرينى، ضمن منافسات البطولة العربية للمنتخبات رجال رقم 26، المقامة في البحرين في الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس 2025.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والبحرين في تمام الساعة 8 مساءً.

نتائج المنتخب فى البطولة

وحقق الفراعنة الفوز على قطر في أولى المباريات بنتيجة 90-69، فيما فاز على الكويت في المباراة الثانية 96-65.

قائمة المنتخب

تضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كل من، أحمد مهيب، إبراهيم هشام، محمد خيري، مؤمن خيري، محمد ياسر، محمد أشرف، عمر طلعت، عبدالرحمن خالد، مازن العزازي، أحمد ياسر، علي حجازي،

حازم المشد.

ويرأس البعثة في البحرين، الكابتن أيمن علي عودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي، الكابتن أحمد مرعي مديرًا فنيًا، الكابتن أحمد الجزار مدربًا عامًا، الدكتور وليد الخراط إداريًا، الدكتور محمود علاء الدين للعلاج الطبيعي، الكابتن محمد عيسى مدلكًا، كابتن مروان فتيحة حكمًا مرافقًا.

تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ويتم ترتيب المنتخبات وفقًا لعدد النقاط.

يشارك في البطولة 7 منتخبات هم، مصر، الإمارات، الكويت، قطر، تونس، الجزائر، البحرين.