شكرا لقرائتكم خبر عن زخم أجنبي في ألعاب الصالات بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن الموسم الجديد يشهد زخما أجنبيا فى القيادة الفنية لفريق ألعاب الصالات سواء على صعيد الرجال و السيدات فى الموسم الجديد فى الأهلى و الزمالك .

وأعلن نادي الزمالك عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الفرنسي فرانك موريس، لتولي القيادة الفنية لفريق كرة اليد بالنادي، في خطوة تستهدف تعزيز الطموحات المحلية والقارية للقلعة البيضاء.

كما أعلن النادي الأهلي عودة الإسباني ديفيد ديفيز لقيادة فريق رجال كرة اليد في الموسم الجديد، بعدما سبق وتولى قيادة الفريق الأحمر في الموسم قبل الماضي.

فيما أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع المدرب القبرصي اليوناني لينوس جافريل لقيادة فريق السلة رجال لمدة موسمين.

يفاضل مسئولو النادى الأهلى بين برازيلى و إيطالى وأخر من بورتريكو لتولى المهمة الفنية لفريق سيدات الكرة الطائرة فى الموسم الجديد خلفا لإبراهيم فخر الدين .

لايزال المدير الفنى الأجنبى فى الصورة لدى مسئولو النادى الأهلى لتولى فريق سيدات الكرة الطائرة خلال الموسم المقبل، بعد توجيه الشكر لـ إبراهيم فخر الدين المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة في قرار مفاجئ .

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على تولى الأرجنتيني مارتن بلانكو تدريب الفريق الأول لكرة الطائرة فى الموسم الجديدو لكن لم يتم الإعلان رسميا حتى الأن ..