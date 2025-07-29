شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية السعودي يطلب التعاقد مع أحمد عبد القادر خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

تلقى أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عرضاً من نادي القادسية السعودية للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ، لينضم بذلك القادسية للأندية التي أبدت رغبتها في ضم اللاعب مؤخراً ويأتي في مقدمتها ، الحزم السعودي والوكرة القطري وعروض أخرى خليجية بجانب عروض محلية أبرزها من زد وسيراميكا.

ووافق الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على مشاركة أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة بعد تأكيد الجهاز الطبي بأن اللاعب جاهز للمران الجماعي ولا يعاني من اي إصابات.

وغاب عبد القادر عن تدريبات الأهلي طوال الفترة الماضية ولم يسافر مع الفريق إلى معسكر تونس الأخير لأسباب فنية حيث رفض الجهاز الفني للفريق عودة اللاعب بسبب "الزحمة" التي يعاني منها الفريق في هذا المركز.

على صعيد أخر، قال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي إن فريق الأهلي استفاد بشدة من معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في تونس، وشهد تنفيذ اللاعبين لبرنامج متكامل من الناحية البدنية والفنية وخوض مباراتين وديتين قبل العودة إلى القاهرة حيث فاز على الملعب والبنزرتي التونسيين 4-1 و5_صفر على التوالي.

وأوضح أن معسكر الأهلي في تونس حقق أهدافه بالكامل، بعد أن منح الجهاز الفني فرصة لإعداد اللاعبين بالشكل المناسب وسط أجواء شهدت حالة من التركيز الشديد والحماس، في ضوء التحديات العديدة التي تنتظر الفريق.

وأشار المدير الرياضي للأهلي إلى أن اللاعبين كانوا في قمة الالتزام والتركيز، وكان هناك حرص كبير على الاستفادة من فترة المعسكر للوصول إلى أفضل معدلات الجاهزية على كافة المستويات.

وشدد على أن الفريق سوف يواصل الاستعداد بدون راحة وبكل قوة لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، وأن العمل مستمر من أجل تحقيق تطلعات الجماهير والمنافسة على كل البطولات