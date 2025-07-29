شكرا لقرائتكم خبر عن بنتايج يواصل التأهيل فى الزمالك بسبب الشد العضلى.. ومحاضرة فنية من فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته التأهيلية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويعاني اللاعب من إصابة بشد عضلي خفيف، تعرض لها خلال معسكر الفريق الأخير الذي أقيم في العاصمة الإدارية، وأدى بنتايج تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق.

وفي نفس الوقت أدى علي نوفل الظهير الأيمن الصاعد تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم.

وألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب، وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في الفقرة الفنية خلال المران، وحرص على منح اللاعبين بعض التعليمات.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض بعض التدريبات الخططية، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية في ختام المران، لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.