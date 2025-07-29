شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات الأهلي في بطولة الدوري .. باليوم والملعب والان مع تفاصيل الخبر

يترقب جمهور النادي الأهلي مباريات الفريق في بطولة الدوري التي يحمل المارد الأحمر لقبها حيث تنطلق البطولة يوم 8 أغسطس الجاري ، ونستعرض في السطور التالية مواعيد مباريات الأهلي في الدوري.

أسفرت قرعة الدوري عن مواجهة الأهلي لمودرن سبورت فى ضربة البداية، ويختتم مبارياته في الدور الأول مع المقاولون العرب، ويلتقي مع الزمالك فى الجولة التاسعة على أن يتم إعفاؤه من اللعب فى الجولة الثالثة من الدوري.

مباريات الأهلي في الموسم الجديد

الجولة الأولى.. الساعة 8 مساء يوم السبت 9 أغسطس.. مودرن سبورت × الأهلي.. على استاد القاهرة.

الجولة الثانية.. الساعة 8:00 مساء يوم الجمعة 15 أغسطس.. الأهلي × فاركو.. على استاد القاهرة.

الجولة الثالثة.. لن يلعب

الجولة الرابعة.. الساعة 5:00 مساء يوم الإثنين 25 أغسطس.. غزل المحلة × الأهلي.. استاد غزل المحلة.

الجولة الخامسة.. الساعة 8:00 مساء يوم السبت 30 أغسطس.. الأهلي × بيراميدز.. استاد القاهرة.

الجولة السادسة.. الساعة 8:00 مساء يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. استاد المقاولون العرب.

الجولة السابعة.. الساعة 8:00 مساء يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا.. استاد القاهرة.

الجولة الثامنة.. الساعة 5:00 مساء يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.

الجولة التاسعة.. الساعة 8:00 مساء يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. استاد القاهرة.

الجولة العاشرة.. يوم الأحد 5 أكتوبر.. كهرباء الإسماعيلية × الأهلي.. استاد السويس الجديد.

الجولة الـ11.. الساعة 8:00 مساء يوم الثلاثاء 21 أكتوبر.. الأهلي × الاتحاد.. استاد القاهرة.

الجولة الـ12.. الساعة 8:00 مساء يوم الأربعاء 29 أكتوبر.. بتروجيت × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.

الجولة الـ13.. الساعة 8:00 مساء يوم الأحد 2 نوفمبر.. الأهلي × المصري.. استاد برج العرب.

الجولة الـ14.. الساعة 8:00 مساء يوم الثلاثاء 25 نوفمبر.. الأهلي × الإسماعيلي.. استاد برج العرب.

الجولة 15.. الساعة 5:00 مساء يوم الإثنين 19 يناير 2026.. طلائع الجيش × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.

الجولة الـ16.. الساعة 5:00 مساء يوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. الأهلي × وادي دجلة.. استاد القاهرة.

الجولة الـ17.. الساعة 8:00 مساء يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026.. البنك الأهلي × الأهلي.. استاد القاهرة.

الجولة الـ18.. الساعة 9:30 مساء يوم الخميس 19 فبراير 2026.. الأهلي × الجونة.. استاد القاهرة.

الجولة الـ19.. الساعة 9:30 مساء يوم الإثنين 23 فبراير 2026.. سموحة × الأهلي.. استاد برج العرب.

الجولة الـ20.. الساعة 9:30 مساء يوم السبت 28 فبراير 2026.. الأهلي × زد.. استاد القاهرة.

الجولة الـ21.. الساعة 9:30 مساء يوم الخميس 5 مارس 2026.. المقاولون العرب × الأهلي.. استاد المقاولون العرب