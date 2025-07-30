شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الأهلى والزمالك فى الميركاتو الصيفى لليد حتى الأن والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الميركاتو الصيفى الحالى فى كرة اليد إبرام الأهلى و الزمالك صفقات لتصحيح الأوضاع وتعويض غياب النجوم قبل إنطلاق الموسم الجديد المقرر إنطلاقه يوم 29 أغسطس المقبل .

نجح الأهلي في ضم محمد عماد أوكا، لاعب طلائع الجيش، لينتقل إلى صفوف فريق اليد لمدة 4 مواسم لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

وينهي مسئولو النادي الأهلي إجراءات ضم يحيي بدوي لاعب كرة اليد في نادي مدينة نصر صاحب الـ15 عاما لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على التعاقد من مازن أحمد عبد الغني صاحب الـ17 عاما قادما من بورسعيد، لتدعيم صفوف فريق اليد في الموسم الجديد.

ونجح مسئولو النادى الأهلى فى إنهاء إجراءات ضم سيف عمرو لاعب المقاولون، الذى يبلغ من العمر 17 عاما، لتدعيم صفوف اليد خلال المرحلة المقبلة فى مركز الظهير الأيسر.

كما أنهى مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، إجراءات ضم محمد البسيوني لاعب الزمالك السابق لكرة اليد، الذي خاض مؤخرا تجربة احتراف في الوصل الإماراتي، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن صفقات اليد الجديدة خلال المرحلة المقبلة من أجل تعويض الراحلين، فى ظل احتراف الثلاثي أحمد عادل وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيري.

فيما تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

سبورتنج حصل على مقابل مبلغ مالي كبير من الصفقة، بالإضافة إلى انتقال يوسف عزو لاعب الزمالك إلى سبورتنج، كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع يوسف عمرو، لاعب المقاولون العرب، لتدعيم صفوف فريق 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويجيد يوسف عمرو اللعب فى مركز الباك رايت، ويُعد من العناصر المميزة في جيله، حيث يُشارك بصفة أساسية مع منتخب مصر مواليد 2008، وتم تصعيده أيضًا لمنتخب 2006، لما يمتلكه من مهارات وإمكانيات فنية عالية.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع أحمد راضي، صانع الألعاب أهلي جدة السعودي، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء، استعدادًا للموسم الجديد. ووقع أحمد راضي على عقد انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.