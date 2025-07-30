شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحفظ على مقترح ضم أوجستين منصور بعد اقتراب رحيل كوكا والان مع تفاصيل الخبر

يتحفظ مسئولو الأهلي على فكرة ضم لاعب الوسط الفلسطيني أوجستين منصور لاعب جواراني الباراجواياني، من أجل تدعيم خط الوسط في الموسم الجديد، رغم اقتراب رحيل أحمد نبيل كوكا عن الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي والانتقال إلى نادي قاسم باشا التركي، الذي قدم عرضا جاداً لضم لاعب الأهلي.

ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحلها النهائية ويرى مسئولو النادي أن الفريق يضم عدد كافي من اللاعبين في منطقة خط الوسط وهم مروان عطية وإمام عاشور واليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وأفشة وأحمد رضا، بخلاف إمكانية توظيف أكثر من لاعب للعب في هذا المركز مثل أحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

على صعيد أخر، قال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي إن فريق الأهلي استفاد بشدة من معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في تونس، وشهد تنفيذ اللاعبين لبرنامج متكامل من الناحية البدنية والفنية وخوض مباراتين وديتين قبل العودة إلى القاهرة حيث فاز على الملعب والبنزرتي التونسيين 4-1 و5_صفر على التوالي.

وأوضح أن معسكر الأهلي في تونس حقق أهدافه بالكامل، بعد أن منح الجهاز الفني فرصة لإعداد اللاعبين بالشكل المناسب وسط أجواء شهدت حالة من التركيز الشديد والحماس، في ضوء التحديات العديدة التي تنتظر الفريق.

وأشار المدير الرياضي للأهلي إلى أن اللاعبين كانوا في قمة الالتزام والتركيز، وكان هناك حرص كبير على الاستفادة من فترة المعسكر للوصول إلى أفضل معدلات الجاهزية على كافة المستويات.

وشدد على أن الفريق سوف يواصل الاستعداد بدون راحة وبكل قوة لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، وأن العمل مستمر من أجل تحقيق تطلعات الجماهير والمنافسة على كل البطولات