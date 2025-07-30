شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تلزم بطل الدورى بإعادة الدرع قبل شهر من انتهاء المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزمت رابطة الأندية المصرية المحترفة، النادى الفائز بدرع الدورى في الموسم الجديد برده إلى الرابطة قبل شهر من المباراة النهائية للمسابقة ، على أن يتحمل الفريق البطل مسئولية أي خسارة أو ضرر يحدث للدرع ويجب عليه إعادته بحالته الأصلية للرابطة ، وفى حالة عدم تمكنه من ذلك يلتزم بدفع تعويض مجلس إدارة الرابطة .

وحددت رابطة الأندية 5 ملايين جنيه مكافأة بطل الدورى في الموسم الجديد، على أن يحصل كل فريق يشارك في المسابقة على مليون جنيه.



وأجريت الأحد الماضى مراسم سحب قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2025-2026 ، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر بحضور كل من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم و أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية وأعضاء المكتب التنفيذي للرابطة ورؤساء ومندوبي الأندية المشاركة في المسابقة .



من جانبه ، رحب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بالحضور موجها الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم علي التنسيق المستمر بينهما قبل إنطلاق الموسم الجديد الذي يشهد تحديات وارتباطات مهمة للمنتخب الوطني الأول.

أضاف دياب أن التعديلات التي طرأت على لائحة المسابقة جاءت بعد دراسة متأنية لمقترحات الأندية التي تقدمت بها خلال المهلة المحددة لذلك.

وأردف دياب أنه حرصا على مبدأ الشفافية، فقد تم نشر لائحة الدوري العام، وكأس عاصمة مصر، ولوائح العقوبات الجديدة على الموقع الرسمي للرابطة، كما تم تسليم نسخ منها لجميع الأندية قبل فترة كافية.



واختتم دياب حديثه بأنه هناك قرعتان هذا الموسم، وذلك لتفادي أي لبس حدث في الموسم الماضي، بالرغم من أن القرعة كانت مخصصة للموسم بالكامل، هذا الإجراء يأتي حرصًا منا على تقديم نسخة أكثر تنظيمًا ووضوحًا للمسابقة."



وبدوره ، كشف طه عزت مدير المسابقات برابطة الأندية أن الدوري المصري سينطلق يوم 8 أغسطس المقبل وستقام 5 جولات قبل توقف المسابقة بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم .



وأكد عزت أن الدوري سينتهي قبل نهاية مايو 2026 لمنح الفرصة للمنتخب الوطني للاستعداد بشكل مميز لنهائيات كأس العالم 2026 حال تأكد الصعود إن شاء الله .



وتقدم عزت بالشكر لمجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة علي التنسيق لعقد اجتماع مع الاتحاد الأفريقي قبل وضع جدول الدوري منعا لأي تضارب في الموسم الجديد .