شكرا لقرائتكم خبر عن الإيفواري كاظم إبراهيما بديل كوكا فى الأهلى قبل الرحيل المحتمل والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو على تصعيد الايفواري كاظم إبراهيما لاعب وسط فريق الشباب للتدرب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، لتعويض رحيل أحمد نبيل كوكا المحتمل إلى نادي قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك كاظم ابراهيما في ودية الأهلي أمام إنبي أمس والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

وقدم كاظم ابراهيما مستوى جيد خلال مشاركته في الشوط الثاني من مباراة إنبي ونال استحسان الجهاز الفني للفريق الأحمر، وطلب تصعيده للتدرب مع الفريق الأول.

وخضع كاظم ابراهيما لفترة اختبارات طويلة مع الأهلي منذ الموسم الماضي بعدما نال اعجاب مسئولي قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء قبل أن يتم قيده في قائمة اللاعبين الأجانب تحت السن مع فريق 2005، وبعدها يتم تصعيده للعب مع الفريق الأول.

على جانب آخر ، يتحفظ مسئولو الأهلي على فكرة ضم لاعب الوسط الفلسطيني أوجستين منصور لاعب جواراني الباراجواياني، من أجل تدعيم خط الوسط في الموسم الجديد، رغم اقتراب رحيل أحمد نبيل كوكا عن الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي والانتقال إلى نادي قاسم باشا التركي، الذي قدم عرضا جاداً لضم لاعب الأهلي.

ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحلها النهائية ويرى مسئولو النادي أن الفريق يضم عدد كافي من اللاعبين في منطقة خط الوسط وهم مروان عطية وإمام عاشور واليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وأفشة وأحمد رضا، بخلاف إمكانية توظيف أكثر من لاعب للعب في هذا المركز مثل أحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.