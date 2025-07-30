شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواجه طلائع الجيش اليوم وديًا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مباراة ودية أمام نظيره طلائع الجيش، اليوم الأربعاء على ستاد المكس، ضمن برنامج زعيم الثغر استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، التى سيبدأها زعيم الثغر بمواجهة المصري يوم 8 أغسطس المقبل.

ويحصل الفريق السكندري على راحة من التدريبات غدا الخميس وبعد غد الجمعة، على أن يُستأنف تدريباته بدءا من يوم السبت المقبل.

وتوصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري لاتفاق على فسخ عقد الغاني مورو ساليفو، بعد الأزمة التي حدثت بين الطرفين بسبب مستحقات اللاعب، وعقب موافقة أحمد سامي المدير الفني للفريق.

واتفق ساليفو مع الاتحاد على فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين مقابل الحصول على جزء من مستحقاته مع التنازل عن قيمة عقده في الموسم الجديد ، وأصبح ساليفو لاعبا حراً ومن حقه تقرير مصيره في الميركاتو الصيفي الحالي وقبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقدم الغانى مورو ساليفو شكوى ثانية ينذر فيها إدارة زعيم الثغر بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى، كما طالب بالحصول على قيمة عقده عن الموسم الجديد، وهو الموسم الأخير في عقده مع الفريق السكندري.

وطلب ساليفو في شكواه الحصول على مستحقاته المالية والبالغة 392 ألف دولار، عبارة عن 132 ألف دولار عن الموسم الماضي و160 ألف دولار عن الموسم المقبل، بخلاف التعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وكان الغاني مورو ساليفو قد أمهل الاتحاد السكندري أسبوعا قبل تقديم شكواه الأولى إلى الفيفا لفسخ عقده مع النادي، في ظل عدم الحصول على قيمة مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 132 ألف دولار عن الموسم الماضي.