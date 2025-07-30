شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح مصدق يبتعد عن دائرة المرشحين للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ابتعد المغربى صلاح مصدق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن قائمة اللاعبين الأجانب المرشحين للرحيل عن الفريق وعلى رأسهم أحمد الجفالى وسيف الجزيرى ، المقرر رحيلهما سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، لحل أزمة عدم وجود مكان بقائمة الأجانب بالفريق، في ظل تواجد المغربي محمود بنتايج، والصفقة الجديدة الأنجولي شيكو بانزا، وحتى يستطيع الزمالك التعاقد مع لاعب أجنبى آخر يجب رحيل أي لاعب من الأجانب الحاليين بالفريق.

فيريرا يطلب استمرار مصدق

ويأتي استمرار صلاح مصدق مع الزمالك و ابتعاده عن دائرة المقرر رحيلهم في ظل قناعة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفنى للفريق، بإمكانيات اللاعب والتي ظهرت منذ تولى فيريرا المهمة، سواء خلال التدريبات أو المعسكر وكذلك المباريات الودية التي خاضها الفريق.

الجفالى يقترب من فاركو

واقترب نادي فاركو من إنهاء أزمة التونسي أحمد الجفالي، لاعب الزمالك، بعدما تعثرت معظم المحاولات السابقة لإعارة اللاعب لأي نادٍ داخل مصر، كما تمسكت أندية تونس بالحصول على خدماته دون مقابل أو بمقابل مادي ضعيف لا يُرضي إدارة الزمالك.

ويرغب الجفالي فى الاستمرار بالدوري المصري، وهو ما دفع مسئولي نادي فاركو للدخول في مفاوضات جادة لضم اللاعب على سبيل الإعارة، فى خطوة من شأنها تخفيف الضغط على الزمالك فيما يخص ملف الأجانب، والسماح للنادي بقيد عناصر أجنبية جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

الجفالى يرفض الرحيل عن الزمالك إلا بالدورى المصرى، حيث يتمسك باللعب في مصر، وتم عرضه على الاتحاد السكندرى وكذلك المصرى البورسعيدى، إلا ان الاتحاد رفض ضم اللاعب بناء على رغبة أحمد سامى المدير الفنى، وكذلك النادى المصرى ، حتى اقترب من الانضمام لفاركو.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم الصفقة بشكل رسمي، إذا ما تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية بين الناديين، في ظل رغبة مشتركة في إنهاء الملف سريعًا.

الزمالك يدرس الابقاء على الجزيرى

ويدرس مسئولو نادى الزمالك الإبقاء على التونسى سيف الجزيرى فى ظل تمسك اللاعب بالاستمرار مع الزمالك أو الحصول على قيمة عقده كاملة مقابل الموافقة على الرحيل عن الأبيض فى الصيف، حيث تم التواصل مع اللاعب ووكيله الفترة الماضية للوصول إلى حل بشأن رغبة النادى رحيل اللاعب لإفساح مكان للأجانب بالفريق فى الوقت الذى رفض فيه الجزيرى الرحيل.

طلب سيف الجزيرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة مع البرتغالى يانيك فيريرا المدير الفنى للفريق لحسم موقفه من حيث الاعتماد عليه حال استمراره مع الأبيض بالموسم الجديد ام عدم المشاركة بالمباريات خاصة وان اللاعب لديه طموح ولقب شخصى يسعى اليه وهو لقب الهداف الاجنبى للفريق.