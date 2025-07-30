شكرا لقرائتكم خبر عن "المشاركة" شرط أليو ديانج لتجديد عقده مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

لا يمانع المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي تجديد عقده مع مسئولي القلعة الحمراء، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولكن اللاعب طلب تأجيل الملف لحين معرفة موقفه من المشاركة في الموسم الجديد، أو يبحث خوض تجربة جديدة تمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسي.

ويعد شرط المشاركة هي المطلب الأساسي للدبابة المالية من أجل تجديد عقده مع الأهلي، خشية من تكرار سيناريو الموسم قبل الماضي، الذي لم يشارك فيه بالمباريات لخروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق.

ويعقد محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، قبل انطلاق الموسم الجديد، جلسة خاصة مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، لفتح ملف تجديد التعاقد، فى ظل رغبة الإدارة في ربط الدبابة المالية بعقد طويل الأجل.

ويهتم أكثر من نادٍ سعودي وقطري بالتعاقد مع أليو ديانج فى الصيف الجارى، مثل الخلود والحزم السعوديين، والوكرة القطري، وقدموا عروضا رسمية لضم الدبابة المالية، قبل أن تقرر إدارة الأهلي بقاء اللاعب ورفض كل العروض المقدمة للتعاقد معه فى الصيف.

وينتهي عقد أليو ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادٍ فى الانتقالات الشتوية القادمة، وترغب إدارة الأهلي في تجديد عقده لمدة 3 مواسم جديدة، ولكن يبقى الاتفاق على كل المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب المالي، من أجل الاتفاق على تجديد العقد وتمديده، ويرغب محمد يوسف في تعديل عقد ديانج، وترضيته ماليا لإقناعه بالبقاء، في ظل المغريات التي تلقاها اللاعب من الدوريات الخليجية في الفترة الماضية.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد وضعوا حداً للعروض الخارجية التي انهالت خلال الأيام الماضية على المالي أليو ديانج لاعب الفريق، وآخرها من الوكرة القطري، وأعلنت الإدارة الأهلاوية للاعب المالي أنها لن تُناقش أي عروض للتعاقد معه، وحسمت هذا الأمر بعدما أكد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني حاجة الفريق لجهود اللاعب المالي الذي يُعد واحداً من أهم العناصر الأساسية بالفريق.