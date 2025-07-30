شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي كلوب تعتمد خطة الإعداد للموسم الرياضي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة شركة سيتي كلوب للمنشآت الرياضية برئاسة ياسر الرملي، خطة النشاط الرياضي للإعداد للموسم الجديد 2025 - 2026 في جميع الألعاب الرياضية لأندية سيتي كلوب المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وقال أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة شركة سيتي كلوب رئيس قطاع النشاط الرياضي، إن الخطة ترتكز خلال شهر أغسطس المقبل على احياء البطولات الداخلية المجمعة بين أندية سيتي كلوب ، حيث يستضيف سيتي كلوب شبين الكوم بطولتين للكرة الطائرة وسيتي كلوب بنها بطولة للعبة نفسها.

فيما تقام بطولة للجودو بسيتي كلوب الشروق ، وبطولة لفراشات الجمباز بسيتي كلوب الأقصر، وتقام ثلاث بطولات للكيك بوكس في سيتي كلوب بالعبور والشروق و شبين الكوم، كما يستضيف سيتي كلوب الأقصر بطولتين للسباحة وأخرى للكاراتيه.

أضاف رئيس قطاع النشاط الرياضي بشركة سيتي كلوب للمنشآت الرياضية، أن بطولات سيتي كلوب تعد خير إعداد لمشاركات أبنائنا في البطولات الرسمية بجميع الألعاب، حيث نسعى في الموسم الجديد لتثبيت مفهوم المشاركة في البطولات الرسمية والسعي للفوز بها، مع استمرار استراتيجية سيتي كلوب الرياضية لبناء قاعدة رياضية في جميع أندية سيتي كلوب وكل محافظات الجمهورية، حيث تضمنت الخطة في سبيل ذلك اقامة مهرجانات وتدريبات مشتركة بين أندية سيتي كلوب في جميع اللعبات من أجل الترويج لمفهوم ممارسة الرياضة وتوفير دعم بشري دائم لقاعدة سيتي التي تتسع يوماً بعد يوم.



