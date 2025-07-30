شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: نترقب تعاقد كولر مع الهلال السوداني لانتهاء أزمة الشرط الجزائي والان مع تفاصيل الخبر

علق مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف ناديه من تحمل راتب السويسري مارسيل كولر حال تعيينه مديراً فنياً لفريق الهلال السوداني خلال الميركاتو الصيفي الحالي ، وفقا للشروط الجزائي في عقد المدرب مع القلعة الحمراء، وأكد المصدر أنه وفقا للوائح الفيفا يصبح الأهلي ملتزما بسداد عقد كولر حتى نهاية المدة المقررة في العقد أو لحين التعاقد مع فريق جديد ، وفي حال تعيين المدرب السويسري مديرا فنيا لفريق الهلال تنتهي أحقيته في مطالبة النادي الأهلي بسداد الجزء المتبقي من قيمة الشرط الجزائي.

فسر المصدر بأن موقف فيفا بشأن اللاعبين يختلف عن موقف المدربين ، حيث تلزم الأندية بسداد عقد اللاعب بالكامل حال فسخ عقده، ولكن بالنسبة للمدرب يكون النادي ملتزم بسداد الشرط الجزائي لمدربه حتى يتولى تدريب فريق آخر ووقتها تسقط أحقيته في الحصول على القيمة المتبقية من الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق.

ويقوم النادي الأهلي بتحويل راتب كولر بشكل منتظم، في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الطرفين ببعضها، وفي نفس الوقت يقود مفاوضات مع المدرب السويسري للتنازل عن الجزء المتبقي من قيمة الشرط الجزائي.

وارتبط اسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي بتولي القيادة الفنية لفريق الهلال السوداني في الموسم الجديد، بعد تجربته الناجحة مع الفريق الأحمر على مدار ثلاثة مواسم نجح خلالها في التتويج بـ11 بطولة.

ولا تزال أزمة الشرط الجزائي في عقد كولر مع الأهلي مستمرة، لاسيما وأن المدرب مرتبط بعقد مع الأهلي كان مستمراً حتى نهاية الموسم المقبل 2025-2026، قبل أن يتم فسخ عقده قبل نهاية الموسم الماضي بسبب سوء النتائج وتوديع بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب افريقي.

العقد كان ينص على أنه حال قيام أحد الطرفين بفسخ العقد من طرق واحد بتحمل قيمة راتب الطرف الآخر حتى نهاية مدة العقد التي تستمر حتى يونيو 2026.

وكان كولر يتقاضى راتب شهري قيمته 250 الف دولار شهرياً بعد رفع المقابل المالي عقب تجديد عقده مع الأهلي، وكان كولر يستحق الحصول على 3.5 مليون دولار منذ وقت إقالته وحتى نهاية عقده.

ورحل كولر عن قيادة الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي للبطولة، وتولى عماد النحاس القيادة الفنية بشكل مؤقت بدلا منه ونجح في قيادة الأهلي للتتويج بلقب الدوري رقم 45 في تاريخه، قبل أن يتم التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا في أمريكا.