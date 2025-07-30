شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار عدد من مدربى قطاع الناشئين بالزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تقدم عدد من مدربى قطاع الناشئين بنادى الزمالك، باعتذار رسمي، عن الاستمرار في مناصبهم، بالقطاع، حيث تم تقديم الإعتذار إلى مجلس إدارة النادى، بعد أن تم إخطار بدر حامد المشرف على القطاع.

وتقدم إبراهيم صلاح ووجيه عبد العظيم باستقالتهما من فريق 2005، بالإضافة إلى محمد مصطفى الذى اعتذر عن مهام عمله بفريق 2011.

كما اعتذر عبد الله محمد من منصبه كمدير شئون للاعبين، وعماد المندوه اعتذر عن منصب المشرف العام علي حراسة المرمى بالقطاع.

يذكر أن عماد المندوه تم الاستعانة بخدماته كمدرب لحراس مرمى الفريق ضمن الجهاز المعاون لجروس بشكل مؤقت، بعد رحيل جوزيه جوميز المدير الفنى السابق وجهازه المعاون.

كان بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، أجرى تعديلات جديدة على تشكيل الأجهزة الفنية لفرق الناشئين، ضمن خطة تطوير القطاع استعدادًا للموسم الجديد.

وشملت التعديلات تولي وجيه عبد العظيم القيادة الفنية لفريق مواليد 2005، ومحمد طه تدريب فريق 2007، ومحمد ثابت قيادة فريق 2008، بينما تولى توفيق عيد مسؤولية فريق 2009، ومحمد مصطفى تدريب فريق 2011.

ويضم الهيكل الإداري للقطاع كل من بدر حامد رئيسًا، وأحمد سمير نائبًا، وشكري حسن مديرًا إداريًا، وعبدالله محمد مديرًا لشؤون اللاعبين.