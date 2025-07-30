شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع كأس العالم للناشئين لضم لاعبين أجانب تحت السن والان مع تفاصيل الخبر

تنوي إدارة الاسكاوتنج في النادي الأهلي متابعة بطولة كأس العالم للناشئين القادمة، والمقررة في الفترة ما بين 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر وتستضيفها تشيلى،لمتابعة اللاعبين الأجانب المميزين ، تحسبا للتعاقد مع واحد منهم وقيده في قائمة اللاعبين الأجانب تحت السن.

ولا يستطيع الأهلي التعاقد مع لاعبين فوق السن، مع وجود الخماسي جراديشار وبن شرقي وبن رمضان وأشرف داري واليو ديانج.

ويمكن للأهلي التعاقد مع 3 لاعبين أجانب تحت السن، وهو ما دفعه للتفكير في متابعة بطولة كأس العالم للناشئين والتي ستقام في الفترة القادمة لمتابعة اللاعبين المميزين خاصة اللاعبين الأفارقة ومن دول شمال إفريقيا للتعاقد مع المميزين منهم في الفترة القادمة.

في شأن مغاير، دخل نادي فاركو فى مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد عبد الله جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

ويرغب فاركو في ضم محمد عبد الله باعتباره من اللاعبين المميزين، مستغلا صعوبة حصوله على فرصة مع فريقه فى الموسم الجديد مع وجود تكدس فى مركزه، في ظل وجود كل من زيزو وتريزيجيه وطاهر وبن شرقي وحسين الشحات.

واقترب محمد عبد الله جناح الأهلي الصاعد من الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لأي من الأندية التي طلبت التعاقد معه.

رحيل محمد عبد الله عن الأهلي، رغم قناعة الإسباني خوسيه ريبيرو بإمكانياته الفنية، نظرا لازدحام مركزه الذي يضم عددا كبيرا من اللاعبين فى مركز الجناح، ما جعل فرصة رحيله الأفضل حتي يحصل على خبرات كافية.

ريبيرو منح إدارة الأهلي الضوء الأخضر فى رحيل محمد عبد الله علي سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الحالية حتى يستفيد اللاعب والنادي من المشاركة فى المباريات بالموسم الجديد.

ويواجه محمد عبد الله صعوبة فى المشاركة مع الأهلى بالموسم الجديد، بسبب العدد الكبير من اللاعبين فى مركز الجناح، مع وجود كل من محمود تريزيجيه وأحمد مصطفي زيزو وأشرف بن شرقى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، بالإضافة إلي أحمد عبد القادر الذي لم يحسم موقفه حتى الآن.