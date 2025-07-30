شكرا لقرائتكم خبر عن اتحد الكرة يرفض ترحيل مستحقات لاعبي الدورى الممتاز من الموسم الماضي.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا موجهًا إلى الأندية في القسم الأول "الدورى الممتاز"، يشترط بموجبه عدم ترحيل المستحقات المتأخرة للاعبين من الموسم الماضي، بسبب مخالفات ذلك اللوائح المنظمة لشؤون اللاعبين.

وقال الاتحاد في خطابه للأندية أنه يرفض ترحيل المستحقات عن الموسم الماضي الذى انتهى بنهاية بطولة كأس مصر في 5 يونيو 2025، للموسم المقبل، إلا بموجب اتفاق كتابي بين النادي واللاعب.

ويأتي هذا القرار، الذي يحمل رقم صادر 2689 بتاريخ 30 يوليو 2025، في إطار حرص الاتحاد على حل مشكلات اللاعبين المتكررة داخل وخارج مصر، وضرورة الالتزام باللوائح المنظمة.

وقد وقّع الخطاب الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، مشددًا على أن التأجيل سيتم بموجب إتفاق مكتوب وموقع من اللاعبين.

يعكس هذا القرار سعي الاتحاد لضبط المنظومة المالية والإدارية داخل الأندية المصرية، والتأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف باللوائح والقوانين المعمول بها.