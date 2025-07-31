شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى بطولة أبو حمودة بمحافظة الشرقية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُسدل اليوم الخميس الستار علي بطولة مركز شباب أبو حمودة بمحافظة الشرقية، والتي شارك فيها 52 فريقا من محافظتي الشرقية والدقهلية، وذلك بعد أن استمرت المنافسات لمدة شهرين.

وتقام المباراة النهائية لبطولة أبو حمودة بين أصحاب الأرض والجمهور فريق أبو حمودة ممثل مركز كفر صقر بقيادة مديره الفني أبو حازم الحديدي، وفريق المشاعلة ممثل مركز أبو كبير بقيادة الكابتن سعيد وعصام خليفة.

ويضم تشكيل فريق أبو حمودة مجموعة من اللاعبين المميزين الذي أثبتوا أنهم علي درجة كبيرة من المهارة العالية، تحت القيادة الفنية للكابتن أبو حازم الحديدي، وهم كلا من سعيد خليل ومحمد الصاوى وضياء عادل وهشام منصور وعاطف الصافوري وحسام عبد اليصير وأحمد ماهر وصهيب إبراهيم والسيد خليل وحسام إبراهيم ويوسف صلاح ومروان خالد ومحمد رضا وحازم محمد.

كما يعتمد فريق المشاعلة بقيادة كابتن سعيد خليفة علي مجموعة من الأوراق الرابحة منهم الحارس المميز أشرف محمد وهشام برونو ومحمود عامر وأحمد صلاح خليفة وهاني رشدي وسوستة وأحمد نمنم إلي جانب عدد كبير من النجوم المميزين.

كما تضم اللجنة المنظمة للبطولة الكباتن خالد موسي وعادل الفقي ومحمد الشوادفي وأبو حازم الحديدى، والكابتن حمادة يوسف العزازي، ومحمد كاستيلو، ومروان خالد وعصام مدرة ومسيو النشاوي وأمين يوسف وعبدالعزيز عثمان وراضي عبد السميع ونبيل فرج.