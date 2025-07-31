شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يشترط وديات أمام التصنيف الأول بأفريقيا فى معسكرى أكتوبر ونوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الاستعدادات الحاسمة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، اشترط الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، خوض مباريات ودية أمام منتخبات ذات تصنيف أول خلال معسكري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

يأتي هذا الشرط في الوقت الذي حدد فيه الجهاز الفني الأول من سبتمبر المقبل موعداً نهائياً لانطلاق معسكر المنتخب، تأهباً لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو الحاسمتين في التصفيات المونديالية.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم مؤخراً خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يؤكد على مواعيد المباراتين المرتقبتين.

وسيلتقي المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي يوم 5 سبتمبر المقبل، بينما يحل ضيفاً على بوركينا فاسو في عاصمتها واجادوجو يوم 9 من الشهر نفسه.

وتُعد هذه المباريات الودية أمام منتخبات قوية مطلباً أساسياً للجهاز الفني بهدف رفع مستوى الاحتكاك للاعبين واختبار القدرات التكتيكية والفنية للفريق قبل خوض غمار التصفيات الأفريقية التي تشهد منافسة شرسة على بطاقات التأهل للمونديال.

ويعول الجهاز الفني كثيراً على هذه الفترة التحضيرية لضمان جاهزية اللاعبين البدنية والفنية والنفسية لتحقيق أفضل النتائج.