شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أسامة: هناك صفقات انضمت للزمالك لم تخضع لكشف طبى والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك السابق أن هناك صفقات انضمت لصفوف فريق الزمالك في وقت سابق لم تخضع للكشف الطبي.

وقال أسامة، في تصريح لبرنامج ملعب أون الذي يذاع عبر شاشة قناة أون سبورت ويقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إن أحمد الجفالي لاعب واعد ولن يعاني من أي إصابات مزمنة.

وأشار أسامة إلى أنه مستعد أن لمساعدة جون إدوارد المدير الرياضي إذا طلب بخصوص الملف الطبي، مؤكدا أنه إجراء تسليم وتسلم وسيفعله بكل حب.

وأعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك السابق، رحيله عن منصبه شهر يونيو الماضي، بعد 8 سنوات، حيث نشر الدكتور رسالة وداع بعدما رحل عن رئاسة الجهاز الطبي.