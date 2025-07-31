شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يقترب من استعارة جاستن آرثر مدافع سيراميكا.. وقلاوة يبتعد والان مع تفاصيل الخبر

اقترب نادي الاتحاد السكندري من الحصول على خدمات جاستن آرثر مدافع سيراميكا، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، من أجل تدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد.

الاتحاد السكندرى يجدد مفاوضاته مع ارثر

وجدد نادي الاتحاد مفاوضاته لضم آرثر الذي تمسك به ناديه، ولكن الفترة الأخيرة شهدت مرونة بشأن ترحيب سيراميكا برحيل اللاعب على سبيل الإعارة فقط.

كما تفاوض الاتحاد مع سيراميكا من أجل ضم عمرو قلاوة، ولكن تمسك علي ماهر المدير الفني ببقاء اللاعب حال دون رحيله إلى زعيم الثغر.

الاندية الكويتية تطلب ناصر ناصر

في سياق آخر، دخل ناصر ناصر لاعب وسط الاتحاد السكندري اهتمامات أحد الأندية الكويتية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وحاول معرفة موقف اللاعب مع زعيم الثغر في الميركاتو الحالي.

وعلم ”الخليج 365” أن النادي الكويتي استفسر عن موقف ناصر مع الاتحاد ومصيره، قبل أن يعلم أن النادي مستمر مع زعيم الثغر عقب تجديد عقده لمدة موسمين.

ونجح نادي الاتحاد السكندري في تجديد عقد ناصر لمدة موسمين، بعدما كان ينتهي عقده بنهاية الموسم الماضي، ونجح في تمديد عقد اللاعب لينتهي في 2027.