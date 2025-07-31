شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يلتقى مع مودرن سبورت اليوم وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق بتروجت اليوم الخميس، مع فريق مودرن سبورت، في مباراة ودية في إطار استعداد كلا الفريقين للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

واتفق مسئولو نادى بتروجت على مواجهة فريق الأهلى الأحد المقبل في البروفة الأخيرة قبل مواجهة الإسماعيلى 8 أغسطس المقبل في بداية مشوار الفريق البترولى في بطولة الدورى.

كان الفريق قد خاض 5 مباريات ودية حتى الآن، خسر فى الأولى أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، وفاز فى الثانية على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل سلبياً مع حرس الحدود فى المباراة الثالثة، والفوز على وى بهدف نظيف فى المباراة الرابعة، وأخيرا الخسارة من الجونة 3 /1.

ويسعى سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت، لتجهيز كل العناصر بشكل قوى من أجل بداية قوية للموسم الجديد، بعدما رفض فى التفريط فى أى لاعب خلال هذه الفترة، أبرزهم حامد حمدان، وتوفيق محمد وهادى رياض.

وأسفرت قرعة بطولة الدورى عن مباريات قوية للفريق البترولى فى بداية البطولة، التى يسعى سيد عيد أن يكون من فرق المقدمة كما فعل الموسم الماضى.

الجولة الأولى: الإسماعيلي × بتروجت

الجولة الثانية: بتروجت × كهرباء الإسماعيلية

الجولة الثالثة: وادي دجلة × بتروجت

الجولة الرابعة: بتروجت × المقاولون العرب

الجولة الخامسة: سموحة × بتروجت

الجولة السادسة: بتروجت × البنك الأهلي

الجولة السابعة: الجونة × بتروجت

الجولة الثامنة: بتروجت × غزل المحلة

الجولة التاسعة: المصري × بتروجت

الجولة العاشرة: بتروجت × بيراميدز

الجولة الحادية عشرة: زد × بتروجت

الجولة الثانية عشرة: بتروجت × الأهلي

الجولة الثالثة عشرة: سيراميكا × بتروجت

الجولة الرابعة عشرة: بتروجت × حرس الحدود

الجولة الخامسة عشرة: راحة

الجولة السادسة عشرة: الزمالك × بتروجت

الجولة السابعة عشرة: بتروجت × إنبي

الجولة الثامنة عشرة: فاركو × بتروجت

الجولة التاسعة عشرة: بتروجت × الاتحاد السكندري

الجولة العشرون: مودرن سبورت × بتروجت

الجولة الحادية والعشرون: بتروجت × طلائع الجيش