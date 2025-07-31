شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح محمد السيد مهلة لحسم موقفه مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو الزمالك جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع محمد السيد لاعب الفريق، لحسم مصيره مع النادى سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل وفقا لعروض رسمية تكون عن طريق الزمالك، على أن تكون الجلسة بعد الميركاتو الصيفى ، وانتهاء الزمالك من إتمام صفقاته الجديدة استعدادا للموسم الجديد.

جلسة بين الزمالك ومحمد السيد

وقرر الزمالك منح اللاعب مهلة لحسم موقفه من الاستمرار مع الفريق من عدمه، على أن يتم عقد الجلسة مع اللاعب بنهاية المدة المحددة، لحسم الأمر نهائيا باستمرار مع الفريق و تجديد عقده وتمديده، أو وصول عروض رسمية يتم مناقشتها وفقا لشروط النادى.

عرض سويسرى لمحمد السيد

وتلقى محمد السيد خلال الساعات الماضية عرضا من أحد الأندية السويسرية للانتقال إليها خلال الصيف الجارى، إلا أن الزمالك أرجأ مناقشة أي عروض أو حسم مصير اللاعب إلا بعد الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن النية تتجه للحفاظ على استقرار الفريق ومنع أى لاعب من الوصول إلى "منطقة السماح"، وهى آخر 6 شهور فى العقد والتى تتيح للاعب التوقيع لأى نادٍ مجاناً دون الرجوع لإدارة ناديه، وهو ما يسعى الزمالك لتجنبه بشكل كامل.

وأضاف المصدر أن هناك ثقة كبيرة فى اللاعبين ورغبتهم فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء، لكن فى حال ظهرت أى علامات على المماطلة أو التردد فى التوقيع على عقود التجديد، فسيتم اتخاذ قرارات حاسمة تجاه هذا الملف، وسيُدرس الأمر من جميع الجوانب الفنية والإدارية.