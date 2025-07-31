شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة يستقبل انفانتينو في العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة .جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في العلمين بعد وصوله مساء أمس .

ويتواجد انفانتينو في العلمين لمدة 48 ساعة برفقة هاني أبو ريدة عضو الاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم.

اتحاد الكرة يطالب الأندية بسداد مستحقات اللاعبين

في سياق مغاير ، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا موجهًا إلى الأندية في القسم الأول "الدورى الممتاز"، يشترط بموجبه عدم ترحيل المستحقات المتأخرة للاعبين من الموسم الماضي، بسبب مخالفات ذلك اللوائح المنظمة لشؤون اللاعبين.

وقال الاتحاد في خطابه للأندية أنه يرفض ترحيل المستحقات عن الموسم الماضي الذى انتهى بنهاية بطولة كأس مصر في 5 يونيو 2025، للموسم المقبل، إلا بموجب اتفاق كتابي بين النادي واللاعب.

ويأتي هذا القرار، الذي يحمل رقم صادر 3268 بتاريخ 30 يوليو 2025، في إطار حرص الاتحاد على حل مشكلات اللاعبين المتكررة داخل وخارج مصر، وضرورة الالتزام باللوائح المنظمة.

وقد وقّع الخطاب الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، مشددًا على أن التأجيل سيتم بموجب إتفاق مكتوب وموقع من اللاعبين.

يعكس هذا القرار سعي الاتحاد لضبط المنظومة المالية والإدارية داخل الأندية المصرية، والتأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف باللوائح والقوانين المعمول بها.