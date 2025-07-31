شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس: الاحتفال بدخول حسين المسلم قائمة عظماء ألعاب الماء فخر لكل عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أساطير ومشاهير ألعاب الماء بالدولى حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة لدخوله قائمة المشاهير الذين أثروا العاب الماء بالكثير من الإيجابيات والمميزات التى زادت من قيمتها وشعبيتها فى كل أنحاء العالم بعلاقاته المتشعبة وعقليته المنظمة .

وجاء احتفال الأساطير بالرمز حسين المسلم مدعوما بعرض فيلم وثائقي لانجازاته ومواقفه التاريخية التى حفرت اسمه على جدران ذاكرة المجد العالمي .

والجديد بالذكر أن الكويتي حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة هو أول رئيس للاتحاد من القارة الآسيوية وثاني عربي يتولى رئاسته بعد مصطفى العرفاوي، وهو عضو الاتحاد المحلي، والمدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، وأمين السر العام للجنة الأولمبية الكويتية.

كما مثل حسين المسلم الكويت كلاعب في منافسات السباحة، حيث شارك في دورات الألعاب العربية والآسيوية وبطولات العالم بين 1974 و1976، وانضم إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة للمرة الأولى عام 1996.

وقال المهندس ياسر إدريس الفائز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولى لألعاب الماء كأول مصري أن وجود شخصية عربية على رأس منظومة العاب الماء فى العالم أمر يدعو للفخر والاعتزاز خاصة عندما يكون بعقلية وشعبية حسين المسلم مشددا على أن دخوله قائمة العظماء والمشاهير هو أمر يستحقه لاسهاماته الكبيرة فى القفز بمنظومة ألعاب الماء إلى منطقة الكبار .