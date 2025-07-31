شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يجهز شكوى لتقديمها لاتحاد الكرة ضد الفلسطيني حامد حمدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مسئولو نادى بتروجت على تجهيز شكوى متكاملة لتقديمها لاتحاد الكرة المصرى ضد الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط الفريق الذى تغيب عن التدريبات والمباريات الودية التي يخوضها الفريق البترولى دون إذن مسبق.

ورفع حامد حمدان راية العصيان في وجه إدارة بتروجت لرغبته فى الرحيل والانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رافضًا أى محاولات للاستمرار داخل الفريق البترولى.

امتنع حامد حمدان عن حضور التدريبات بدون إذن الجهاز الفنى، كما غاب عن مباريات بتروجت الودية التى لعبها أمام حرس الحدود والاتصالات والجونة.

وأرسلت إدارة بتروجت تحذيرات مكتوبة للاعب وخطابات من أجل العودة للتدريبات ومعرفة سبب غيابه، إلا أن اللاعب لم يرد على هذه الخطابات وواصل غيابه عن التدريب، ليجهز مسئولو بتروجت شكوى متكاملة بكل تصرفات اللاعب لتقديمها لاتحاد الكرة وحفظ حقوقه في اللاعب.

من جانب آخر، يترقب مسئولو نادى الزمالك تغير موقف بتروجت بخصوص اللاعب لتجهيز عرض جديد للتعاقد مع حامد حمدان الذى يعد من أهم المطلوبين في الفترة الحالية، خاصة أنه فلسطيني ولن يحتاج لخروج لاعب أجنبى من القائمة.

ويُعد حامد حمدان من أبرز المواهب الفلسطينية الشابة، حيث بدأ مسيرته مع فريق هلال غزة فى فلسطين، قبل أن يخوض تجربة احترافية مبكرة فى مصر عبر بوابة النادى الأهلى، الذى ضمه فى عام 2018 ضمن صفوف فريق الشباب.

رغم تألقه فى قطاع الناشئين، لم يحصل على فرصة مع الفريق الأول للأهلى، لينتقل بعد ذلك إلى عدد من الأندية المصرية، قبل أن يستقر به المقام فى بتروجت، حيث قدّم مستويات لافتة لفتت أنظار عدد من الأندية، وعلى رأسها الزمالك.

ويمتاز اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، بقدرات هجومية مميزة، حيث يجيد اللعب فى مركز رأس الحربة الصريح والجناح، ويعتمد على قوته البدنية ومهاراته فى الاختراق والتسديد.