شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر ريبيرو قبل ودية بتروجت في ختام تحضيرات الأهلي للموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لخوض ودية أمام فريق بتروجت يوم الأحد المقبل، في ختام تجاربه الودية قبل خوض منافسات الدوري المصري للموسم الجديد، والتي يستهلها بمواجهة مودرن سبورت يوم 9 أغسطس المقبل.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي خوض وديتين يوم الأحد وليس ودية واحدة الأولى في السادسة مساء الأحد والأقرب لها فريق حرس الحدود، والثانية في التاسعة مساء الأحد ضد بتروجت، حيث يرغب خوسيه ريبيرو في لعب كل مجموعة المباراة بالكامل للوقوف على التزام اللاعبين بتنفيذ خططه وأسلوبه الفني وكذلك الاستقرار على التشكيل المثالي للفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وسبق وخاص الأهلي 3 مباريات منذ بداية فترة الإعداد منهما مباراتين في معسكره الخارجي بتونس أمام فريقي الملعب والبنزرتي التونسي، وودية ثالثة في القاهرة أمام إنبي، حيث يرغب المدرب السويسري في خوض لاعبيه أكبر عدد من المباريات قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

في شأن مغاير، يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش النهائية على صفقة انتقال المغربي رضا سليم لاعب الفريق إلى الدوري القطري عبر بوابة نادي قطر خلال الموسم المقبل بعدما أبدى النادي القطري رغبته في ضم اللاعب المغربي ونال العرض موافقة الإدارة الأهلاوية التي ترغب في التخلّص من رضا سليم لعدم وجود مكان له في قائمة الأجانب بالفريق.

وتلقى رضا سليم الكثير من العروض الخارجية والمحلية خلال الفترة الأخيرة لكن لم يتوصل إلى إتفاق مع اياً منها الأمر قبل أن يصل العرض القطري الذي يُعد أنسب عرض وصل للاعب حالياً ويرغب الأهلي في إتمام المفاوضات بنجاح ورحيل اللاعب إلى قطر بنفس الراتب الذي كان يتقاضاه مع الأهلي أو أعلى منه حتى لا تتحمل الخزينة الحمراء الفارق بين راتبه الجديد وراتبه الذي كان يحصل عليه من الأهلي حال تلقيه عرضاً بمقابل مالي أقل من الذي كان يحصل عليه في القلعة الحمراء.

في شأن جديد ، استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو على تصعيد الايفواري كاظم إبراهيما لاعب وسط فريق الشباب للتدرب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، لتعويض رحيل أحمد نبيل كوكا المحتمل إلى نادي قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك كاظم ابراهيما في ودية الأهلي أمام إنبي أمس والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

وقدم كاظم ابراهيما مستوى جيد خلال مشاركته في الشوط الثاني من مباراة إنبي ونال استحسان الجهاز الفني للفريق الأحمر، وطلب تصعيده للتدرب مع الفريق الأول.