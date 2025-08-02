حارس يد الأهلي يحتفل بخطوبته على لاعبة فريق الطائرة بالنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

احتفل عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بخطوبته أمس الجمعة الموافق 1 أغسطس الجاري، على زينة العلمي لاعبة فريق كرة الطائرة بالنادي.

وأقيم حفل الخطوبة، داخل منزل العروس في حفل عائلي، اقتصر على تواجد الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين من الجانبين فقط.

وأقام حميد حفل الخطوبة، قبل أيام قليلة من التوجه رفقة بعثة النادي الأهلي إلى البوسنة والهرسك، للمشاركة في بطولة ودية دولية هناك.

ويتمتع عبد الرحمن حميد بشعبية كبيرة بين الجماهير المصرية، لكونه من أبرز حراس كرة اليد في مصر خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تأثيره الكبير مع النادي الأهلي في الفترة الماضية ومساعدة الفريق في حصد أكثر من بطولة.

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